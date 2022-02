La verità sul partito dei no vax | Il grande burattinaio | chi c' è dietro il partito dei ribelli

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Da più di un anno nelle televisioni private, nelle radio sono nati programmi che spingono le teorie No vax. Quale obiettivo può avere questa strategia comunicativa? Certamente il web impazza con video dove le teorie complottiste sono varie e le chat di telegram infuocate, ma qual è la necessità di veicolare utenti e pubblico? Convinti sostenitori delle teorie No vax oppure come spesso si vede nel Belpaese tutto deve essere finalizzato a soldi o poltrone? Quando le persone si sentono disorientate e spesso emarginate dalla società, oppure deluse dalla politica o dalla propria vita, trovano in un contesto di aggregazione la svolta per riuscire a fare sentire la propria voce . Analizziamo cosa sta accadendo, in Veneto, la regione che durante l'emergenza Covid ha dimostrato una capacità lungimirante nell'intervenire durante la pandemia, nascono i primi gruppi organizzati.POPOLO DEL WEB - Non ...