Islanda | dal 2024 sarà vietata la caccia alle balene

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Ancora un paio di anni e, dal, laanche in, uno degli unici tre Paesi al mondo (insieme a Giappone e Norvegia) in cui la pratica non è ancora illegale. D’altra parte, la domanda di carne di balena è diminuita drasticamente da quando il Giappone, che era il principale importatore del prodotto dall’, nel 2019 – dopo una pausa di tre decenni – ha ripreso la. Secondo la ministra islandese della Pesca, la verde Svandis Svavarsdottir, questa attività non è più redditizia, «Sono rimaste poche motivazioni per autorizzare laoltre il. Perché ...