Il metaverso ha già un problema enorme con le molestie sessuali e per questo Meta è corsa ai ripari

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Ilè considerato da tutti la prossima frontiera tecnologica da scoprire.nuovo ambiente virtuale sarà la nuova piattaforma mondiale in cui potremo giocare, lavorare, fare esperienze, comprare case, conoscere persone o, più semplicemente, vivere una vita diversa dal solito, anche solo per qualche ora. Serviranno anni per definire al meglio ogni singolo aspetto, per cui siamo in tempo per definire fin da subito le regole base in termini di raccolta dei dati personali, interazioni pubblicitarie e, soprattutto, relazioni tra gli avatar virtuali. Se con i social network di adesso la privacy e lesono ungrave e su cui si sta cercando di mettere una pezza, con ilè necessario chiarire fin da subito le regole per le interazioni ...