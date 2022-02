Fondi PNRR per i borghi abbandonati, Roscigno Vecchia esclusa dal bando regionale e il sindaco fa accesso agli atti (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiRoscigno (Sa) – Porta la firma del sindaco della cittadina alburnina di Roscigno, Pino Palmieri, la richiesta di accesso agli atti indirizzata alla Regione Campania ed inviata questo pomeriggio dal primo cittadino all’Ente di Palazzo Santa Lucia a Napoli. Al centro della richiesta di accesso agli atti, l’esclusione del borgo antico di Roscigno Vecchia dalla manifestazione di interesse indetta dalla Regione Campania per l’accesso ai Fondi PNRR del bando Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, destinata ai borghi ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Porta la firma deldella cittadina alburnina di, Pino Palmieri, la richiesta diindirizzata alla Regione Campania ed inviata questo pomeriggio dal primo cittadino all’Ente di Palazzo Santa Lucia a Napoli. Al centro della richiesta di, l’esclusione del borgo antico didalla manifestazione di interesse indetta dalla Regione Campania per l’aidelMissione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, destinata ai...

