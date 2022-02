Delitti in Paradiso: in onda lunedì 7 febbraio su Rai2, le anticipazioni della trama (Di lunedì 7 febbraio 2022) Su Rai2 lunedì 7 febbraio 2022 in prima serata continua la fortunata proposizione del ciclo poliziesco di Delitti in Paradiso. Il nuovo appuntamento mostra l’arrivo di Jack Mooney, detective inglese a capo della Polizia nell’isola caraibica di Saint Marie, ed è fissato a partire dalle ore 21:20 con i due episodi dal titolo di Assassinio sull’Honore Express e Delitto allo zoo. Scopri la trama completa del doppio episodio in onda in prima serata su Rai2 della serie tv anglo-francese girata nella splendida Guadalupe nei Caraibi Francesi. Delitti in Paradiso – Assassinio sull’Honore Express: la trama del primo episodio di serata lunedì 7 ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 7 febbraio 2022) Su2022 in prima serata continua la fortunata proposizione del ciclo poliziesco diin. Il nuovo appuntamento mostra l’arrivo di Jack Mooney, detective inglese a capoPolizia nell’isola caraibica di Saint Marie, ed è fissato a partire dalle ore 21:20 con i due episodi dal titolo di Assassinio sull’Honore Express e Delitto allo zoo. Scopri lacompleta del doppio episodio inin prima serata suserie tv anglo-francese girata nella splendida Guadalupe nei Caraibi Francesi.in– Assassinio sull’Honore Express: ladel primo episodio di serata7 ...

Advertising

LorenzoMainieri : Delitti in Paradiso: alle 21:20 su @RaiDue - GuidaTVPlus : 07-02-2022 21:20 #Rai2 Delitti in Paradiso #Poliziesco #Commedia,drammatico #StaseraInTV - FrancescoR345 : RT @heinz_28: Il Papa c'ha preso gusto: domani sera guest star su RAI DUE a 'Delitti in Paradiso'. #PapaFrancesco - carlopalomar : RT @Raiofficialnews: ?? Le prime serate di oggi, lunedì #7febbraio, sulle reti #Rai: ?? @RaiUno: #Màkari ?? @RaiDue: Delitti in paradiso ?? @R… - Raiofficialnews : ?? Le prime serate di oggi, lunedì #7febbraio, sulle reti #Rai: ?? @RaiUno: #Màkari ?? @RaiDue: Delitti in paradiso ??… -