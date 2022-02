Covid oggi Campania, 4.041 contagi e 47 morti: bollettino 7 febbraio (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 4.041 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo dati e numeri del bollettino di oggi, 7 febbraio. Registrati inoltre altri 47 morti: 26 i decessi avvenuti nelle ultime 48 ore e 21 quelli avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. 36.763 i test effettuati. In Campania sono inoltre 80 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 1.351 i pazienti Covid ricoverati nei reparti di degenza. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 4.041 i nuovida coronavirus insecondo dati e numeri deldi, 7. Registrati inoltre altri 47: 26 i decessi avvenuti nelle ultime 48 ore e 21 quelli avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. 36.763 i test effettuati. Insono inoltre 80 i pazientiricoverati in terapia intensiva e 1.351 i pazientiricoverati nei reparti di degenza. L'articolo proviene da Italia Sera.

