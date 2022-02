CHE TEMPO CHE FA: IL PAPA, FAZIO E IL RECORD DI SEMPRE CON BUONA PACE DI CERTA POLITICA (Di lunedì 7 febbraio 2022) PAPA Francesco e Fabio FAZIO hanno in comune una cosa. Alcuni li vorrebbero fuori, uno dal Vaticano e l’altro dalla televisione. Il PAPA comunista, il PAPA che pensa solo ai migranti, il conduttore strapagato con i soldi nostri. Ecco alcune delle frasi di CERTA POLITICA e di correnti della Chiesa, dette neanche così sottovoce, seguaci inclusi che ripetono concetti, spesso senza sapere e conoscere i fatti. Un piccolo esercito che puntualmente va a sbattere di fronte alla realtà che non è quella che descrivono, partendo dai numeri. Un evento senza precedenti. Il Santo Padre che si collega con uno studio televisivo. Non è il conduttore che va in Vaticano, come avvenuto per altre interviste che Francesco ha concesso in Italia e all’estero, ma la prima intervista in diretta, o quasi ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 7 febbraio 2022)Francesco e Fabiohanno in comune una cosa. Alcuni li vorrebbero fuori, uno dal Vaticano e l’altro dalla televisione. Ilcomunista, ilche pensa solo ai migranti, il conduttore strapagato con i soldi nostri. Ecco alcune delle frasi die di correnti della Chiesa, dette neanche così sottovoce, seguaci inclusi che ripetono concetti, spesso senza sapere e conoscere i fatti. Un piccolo esercito che puntualmente va a sbattere di fronte alla realtà che non è quella che descrivono, partendo dai numeri. Un evento senza precedenti. Il Santo Padre che si collega con uno studio televisivo. Non è il conduttore che va in Vaticano, come avvenuto per altre interviste che Francesco ha concesso in Italia e all’estero, ma la prima intervista in diretta, o quasi ...

