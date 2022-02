Calci a compagna incinta | sindaco | “Sono sconcertato Serve reazione forte”

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPozzuoli (Na) – “per quanto accaduto a Pozzuoli, una giovane donnaè stata picchiata brutalmente dal compagno. A lei va tutta la mia vicinanza. Ringrazio i carabinieri che hanno arrestato l’uomo e spero che ci possa essere per lui una pena esemplare”. Lo ha detto ildi Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, commentando l’aggressione subita in strada a Pozzuoli da una trentacinquennedi 8 settimane. “Troppo spesso abbiamo registrato episodi del genere – sottolinea – occorre unadi condannae chiara verso qualsiasi forma di violenza che subisca una donna. Il rispetto deve sempre prevalere e chi è violento va denunciato, fin dal primo gesto. Il nostro Comune ha uno sportello attivo per ...

Ha colpito la compagna incinta con calci, pugni e morsi. Per questo un 27enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. L'aggressione è avvenuta in mezzo alla ... Napoli. La gravidanza della compagna non ha fermato la mano violenta di un 27enne di Pozzuoli, già noto alle forze dell'ordine e ... L'ha presa a pugni, a morsi e minacciandola l'ha colpita a calci. ... L'aggressione è avvenuta in strada ed è stata vista da alcuni passanti, che hanno chiamato le Forze dell'Ordine. La donna è stata dichiarata guaribile in 7 giorni, nessun danno al feto.