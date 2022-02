Audizione sul traffico dei migranti

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 7 febbraio 2022) ROMA – Martedì 8 febbraio il Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, in merito all’indagine conoscitiva riguardante la gestione del fenomeno migratorio nell’area Schengen, con particolare riferimento all’attualità dell’Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate aldie alla tratta di persone, svolgerà in videoconferenza l’della prefetta di Prato, Adriana Nicolina Rosaria Cogode. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 20.15, presso l’Aula del II piano di Palazzo San Macuto. L'articolo L'Opinionista.