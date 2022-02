Al mare o in montagna, ecco le vip in vacanza (Di lunedì 7 febbraio 2022) C’è chi scappa dal freddo e si rifugia nei paradisi tropicali, chi invece approfitta della neve per scatenarsi sugli sci. Chi al mare e chi in montagna, molti vip spezzano l’inverno regalandosi una bella vacanza. Ma non dimenticano i follower, ai quali dedicano cartoline social e i racconti delle loro avventure. Elena Morali è volata in Messico con Luigi Mario Favoloso e il loro soggiorno al mare è ad alto tasso erotico. La stessa meta è stata scelta da Matilde Gioli e il fidanzato, per qualche giorno al caldo a base di amore. Giulia Provvedi è stata a Mauritius con un’amica e ha condiviso foto di panorami magnifici, compreso quello sul suo fisico prorompente. Sonia Lorenzini ha passato qualche giorno alle Maldive e non è mancato il racconto delle sue avventure, condito da qualche scatto social da togliere il fiato. ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 7 febbraio 2022) C’è chi scappa dal freddo e si rifugia nei paradisi tropicali, chi invece approfitta della neve per scatenarsi sugli sci. Chi ale chi in, molti vip spezzano l’inverno regalandosi una bella. Ma non dimenticano i follower, ai quali dedicano cartoline social e i racconti delle loro avventure. Elena Morali è volata in Messico con Luigi Mario Favoloso e il loro soggiorno alè ad alto tasso erotico. La stessa meta è stata scelta da Matilde Gioli e il fidanzato, per qualche giorno al caldo a base di amore. Giulia Provvedi è stata a Mauritius con un’amica e ha condiviso foto di panorami magnifici, compreso quello sul suo fisico prorompente. Sonia Lorenzini ha passato qualche giorno alle Maldive e non è mancato il racconto delle sue avventure, condito da qualche scatto social da togliere il fiato. ...

