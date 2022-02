AEW | Importanti rivelazioni su chi sarà la star che debutterà a Dynamite questa settimana

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 7 febbraio 2022) C’è molto hype intorno all’annuncio fatto da Tony Khan la scorsa, che ha promesso a Rampage che una nuova stella. Un wrestler che varcherà la forbidden door, andando a rimpinguare il già ricchissimo roster della All Elite Wrestling. Si sono fatti tanti nomi in questi giorni, praticamente tutti wrestler licenziate lo scorso anno dalla WWE. Ora abbiamo diverse indicazioni su chi potrebbe e soprattutto chi non potrebbe debuttare questo mercoledì. Intanto non tutti i wrestler sono a conoscenza del segreto e quelli che Fightful ha interpellato, ovviamente in maniera anonima, hanno detto di non saperlo con certezza, anche se tutti o quasi credono si tratti di Keith Lee. Sembra invece sia da escludere l’arrivo di Jeff Hardy. Seppure sarebbe un colpo notevole per la AEW, l’ex campione WWE non è al ...