“Vlahovic? Sono convinto che…”: Italiano spiazza dopo la disfatta con la Lazio (Di domenica 6 febbraio 2022) Goal News ) per capirli. Dobbiamo lavorare molto, anche quando Sono arrivati ??giocatori di alta qualità". L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano è rimasto molto deluso dalla sconfitta contro la Lazio. Ha detto che la Serie A è spietata e che i nuovi arrivati ??al Cabral e venerdì dovranno lavorare sodo per capire i concetti. La Fiorentina ha perso 0-3 contro la Lazio, sommata all'espulsione di Lucas Torreira e al suicidio di Cristiano Biraghi. Questa sconfitta ha avuto un forte impatto sul morale del gruppo, soprattutto dopo quanto accaduto a mercato a gennaio”. "Tutte le notizie sulla Fiorentina e non solo: dopo la partita, gli italiani hanno parlato degli attaccanti, di come avrebbero dovuto adattarsi per fare bene e di cosa non ha funzionato contro la ... Leggi su goalnews (Di domenica 6 febbraio 2022) Goal News ) per capirli. Dobbiamo lavorare molto, anche quandoarrivati ??giocatori di alta qualità". L'allenatore della Fiorentina Vincenzoè rimasto molto deluso dalla sconfitta contro la. Ha detto che la Serie A è spietata e che i nuovi arrivati ??al Cabral e venerdì dovranno lavorare sodo per capire i concetti. La Fiorentina ha perso 0-3 contro la, sommata all'espulsione di Lucas Torreira e al suicidio di Cristiano Biraghi. Questa sconfitta ha avuto un forte impatto sul morale del gruppo, soprattuttoquanto accaduto a mercato a gennaio”. "Tutte le notizie sulla Fiorentina e non solo:la partita, gli italiani hanno parlato degli attaccanti, di come avrebbero dovuto adattarsi per fare bene e di cosa non ha funzionato contro la ...

Advertising

juventusfc : Allegri ?? «Vlahovic ha tanta voglia, si è messo a disposizione ed è pronto per fare un grande salto. Domani gioca… - juventusfc : Allegri ?? «Il Club ha fatto un ottimo mercato, sono arrivati due giocatori importanti. Avevamo bisogno di un centra… - juventusfc : ??? Vlahovic: «Io sono nella Juve non ci sono più scuse. La Juve non aspetta nessuno, dovrò essere pronto fin da sub… - iRagioneTu : @PietroLazze Sono d’accordo che anche con Vlahovic avremmo perso. Purtroppo la partita ha vissuto errori individual… - Cucciolina96251 : RT @TuttoJuve24: Allegri ?? «Il Club ha fatto un ottimo mercato, sono arrivati due giocatori importanti. Avevamo bisogno di un centravanti c… -