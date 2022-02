VIDEO Snowboard, la spettacolare run di Emiliano Lauzi che vale all’azzurro un posto in finale nello slopestyle (Di domenica 6 febbraio 2022) Lo Snowboarder milanese Emiliano Lauzi, unico azzurro al via nella prova olimpica di slopestyle, ha oltrepassato i suoi limiti e le aspettative dei tifosi durante la qualificazione andata in scena pochi minuti fa. Il classe ’94 si è issato al settimo posto grazie ad una run quasi impeccabile, premiata con la valutazione di 71.71 che vale l’accesso diretto alla fase conclusiva della rassegna. Sognare una medaglia non è impossibile considerando che gli atleti avranno a disposizione tre tentativi per rincorrere il miglior punteggio. Sulla carta basterebbe azzeccare tutto in una manche per far saltare il banco e la sorprendente prima piazza acquisita dal diciassettenne cinese Yiming Su nelle qualifiche lascia intendere che nulla è già scritto. Riviviamo insieme la ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) Loer milanese, unico azzurro al via nella prova olimpica di, ha oltrepassato i suoi limiti e le aspettative dei tifosi durante la qualificazione andata in scena pochi minuti fa. Il classe ’94 si è issato al settimograzie ad una run quasi impeccabile, premiata con la valutazione di 71.71 chel’accesso diretto alla fase conclusiva della rassegna. Sognare una medaglia non è impossibile considerando che gli atleti avranno a disposizione tre tentativi per rincorrere il miglior punteggio. Sulla carta basterebbe azzeccare tutto in una manche per far saltare il banco e la sorprendente prima piazza acquisita dal diciassettenne cinese Yiming Su nelle qualifiche lascia intendere che nulla è già scritto. Riviviamo insieme la ...

