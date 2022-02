Terremoto a Viareggio, scossa di magnitudo 3.8 nella notte (Di domenica 6 febbraio 2022) nella notte di oggi, 6 febbraio, è stata registrata una scossa di Terremoto di magnitudo 3.8 nella zona di Viareggio, in provincia di Lucca (Toscana). L’ipocentro è stato localizzato a 8 km di profondità, come riferisce l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose. La scossa – alle 2.36 della notte tra sabato 5 e domenica 6 febbraio – è stata avvertita dalla popolazione; inondati i social di messaggi, come riferisce La Nazione secondo cui molte persone sono state svegliate dal sisma. Nessun danno strutturale, solo tanta paura. Intanto il residente della Regione Toscana, Eugenio Giani, si è già messo in contatto con la Protezione civile regionale per verificare eventuali ... Leggi su open.online (Di domenica 6 febbraio 2022)di oggi, 6 febbraio, è stata registrata unadidi3.8zona di, in provincia di Lucca (Toscana). L’ipocentro è stato localizzato a 8 km di profondità, come riferisce l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose. La– alle 2.36 dellatra sabato 5 e domenica 6 febbraio – è stata avvertita dalla popolazione; inondati i social di messaggi, come riferisce La Nazione secondo cui molte persone sono state svegliate dal sisma. Nessun danno strutturale, solo tanta paura. Intanto il residente della Regione Toscana, Eugenio Giani, si è già messo in contatto con la Protezione civile regionale per verificare eventuali ...

