Sanremo 2022 | Massimo Ranieri | “Premio della critica è una perla nella mia vita”

Leggi su italiasera

(Di domenica 6 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Sono emozionato, teso: c’è un filo di perle che mi hanno fatto crescere e questoè unaper la mia”.lo afferma fra le lacrime,sala stampa del Casinò, ricevendo dai giornalisti ilper l’interpretazione del suo brano ‘Al di là dal mare’ a. “Aggiungo unaparticolare, importante e inimmaginabile per me, una sorpresa meravigliosa!”.ricorda che “il temamigrazione è attuale ancora oggi. Sono stato emigrante anche io, per un solo mese ma lo sono stato; e cantando questo brano ho rivisto la scena di quando partivo da Napoli, come spalla di Sergio ...