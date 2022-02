Sampdoria, retroscena Supryaga: era un pallino di un altro dirigente (Di lunedì 7 febbraio 2022) Oggi è un nuovo attaccante della Sampdoria, ma Supryaga sarebbe potuto venire in Italia già qualche anno fa. L'attaccante... Leggi su calciomercato (Di lunedì 7 febbraio 2022) Oggi è un nuovo attaccante della, masarebbe potuto venire in Italia già qualche anno fa. L'attaccante...

Advertising

davide__masi : #Sampdoria, esordio con gol per #Sensi. Dall’#Inter al #blucerchiato per ritrovare continuità e sognare il… - davide__masi : Esordio per #Supryaga con la #Sampdoria. Il retroscena sull’interesse dello #Spezia - SampNews24 : #SampdoriaSassuolo, quando #Dionisi disse ai blucerchiati: «Ci ho ripensato» - sportli26181512 : Retroscena Lazio: tentativo per Defrel: Spunta un retroscena su Gregoire Defrel: non solo la Sampdoria, secondo… - davide__masi : #Supryaga e gli incroci con la Liguria: dalla #Sampdoria fino… allo #Spezia. Il retroscena ?? @DiMarzio -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria retroscena Sensi rinasce, Giampaolo 'punge' l'Inter: 'Non può farlo, mai nella vita' Ho voluto fortemente il trasferimento a Genova, penso che la Sampdoria possa essere finalmente la mia rampa di lancio'. E spunta un retroscena sull'operazione: 'Anche Mancini ha avuto un ruolo ...

DAZN Serie A 2021/22 Diretta 24a Giornata, Palinsesto Telecronisti ... Sampdoria - Sassuolo da Federico Zanon e Venezia - Napoli da Alessandro Iori. Lunedì dalle ore 18:30 alle 19:30 in onda I Love Mondays , il nuovo format di DAZN che racconta i retroscena delle ...

Sampdoria, retroscena Supryaga: era un pallino di un altro dirigente Calciomercato.com Caputo, sarà la sua prima gara da ex L’attaccante ora è alla Sampdoria, con 5 reti in 23 partite. In neroverde detiene il record di maggior numero di gol segnati (32) ...

Sampdoria, retroscena D'Aversa: vive ancora a Genova per i... figli L’ormai ex allenatore della Sampdoria Roberto D’Aversa sperava decisamente in ... Il Secolo XIX racconta un retroscena relativo al mister. D’Aversa, dopo l’esonero, non si è subito catapultato nella ...

Ho voluto fortemente il trasferimento a Genova, penso che lapossa essere finalmente la mia rampa di lancio'. E spunta unsull'operazione: 'Anche Mancini ha avuto un ruolo ......- Sassuolo da Federico Zanon e Venezia - Napoli da Alessandro Iori. Lunedì dalle ore 18:30 alle 19:30 in onda I Love Mondays , il nuovo format di DAZN che racconta idelle ...L’attaccante ora è alla Sampdoria, con 5 reti in 23 partite. In neroverde detiene il record di maggior numero di gol segnati (32) ...L’ormai ex allenatore della Sampdoria Roberto D’Aversa sperava decisamente in ... Il Secolo XIX racconta un retroscena relativo al mister. D’Aversa, dopo l’esonero, non si è subito catapultato nella ...