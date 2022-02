Red Canzian sui social dopo il ricovero | ' Ora respiro | sto bene'

Advertising

ParliamoDiNews : Red Canzian rompe il silenzio: `È passato un mese dal mio ricovero. Quello che ho avuto era molto brutto` - Il Fatt… - lifestyleblogit : Red Canzian: 'Ora respiro, sto bene' - Video - - zazoomblog : Red Canzian: “Ora respiro sto bene” – Video - #Canzian: #respiro #bene” #Video - telodogratis : Red Canzian: “Ora respiro, sto bene” – Video - Adnkronos : Red Canzian, il messaggio a un mese da ricovero: 'Sto bene, respiro' - Video. #musica -

Ultime Notizie dalla rete : Red Canzian

'Oggi sto bene, respiro, sono venuto qui con le mie gambe e adesso torno in camera con le mie gambe'., con un video pubblicato su Facebook, dà informazioni positive e confortanti sulle proprie condizioni e sul proprio stato di salute. A gennaio, l'ex bassista dei Pooh è stato ricoverato a ...L'ex bassista dei Pooh ricoverato un mese fa per una grave infezione "Oggi sto bene, respiro, sono venuto qui con le mie gambe e adesso torno in camera con le mie gambe"., con un video pubblicato su Facebook, dà informazioni positive e confortanti sulle proprie condizioni e sul proprio stato di salute. A gennaio, l'ex bassista dei Pooh è stato ricoverato a ...(Adnkronos) - "Oggi sto bene, respiro, sono venuto qui con le mie gambe e adesso torno in camera con le mie gambe". Red Canzian, con un video pubblicato su Facebook, dà informazioni positive e ..."Oggi sto bene, respiro, sono venuto qui con le mie gambe e adesso torno in camera con le mie gambe". Red Canzian, con un video pubblicato su Facebook, dà informazioni positive e confortanti sulle ...