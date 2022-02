MotoGP | Franco Morbidelli | “Sono vicino ai piloti più veloci”

(Di domenica 6 febbraio 2022) I due giorni di Sepang non ci hanno concesso unscintillante. Il pilota ufficiale Yamaha inè stato costretto nelle retrovie, chiudendo al ventiquattresimo posto totale ad un secondo e due decimi dal leader Enea Bastianini in Ducati. C’è da dire che l’italiano, che aveva fatto vedere qualche timido miglioramento durante la mattinata, non è riuscito ad impostare un nuovo tentativo di giro veloce a causa della pioggia che si è abbattuta sulla Malesia. Nonostante questo,ha trovato qualcosa di cui essere soddisfatto. “Volevamo fare il giro veloce nel pomeriggio, ma ha iniziato a piovere. Abbiamo migliorato abbastanza rispetto a ieri e questo è positivo. Abbiamo fatto delle mosse interessanti sulla moto, riuscendo a riconfermare alcune cose. Abbiamo provato il nuovo telaio, ma non mi è ...

Guarda anche, Test Sepang 2022: le foto più belle dell'ultima giornata Ci sono ancora ... in difficoltà (per motivi diversi) con quasi tutti i piloti, tuttavia Franco Morbidelli vede il ......59.284 +1.153 55 23 GARDNER, Remy Tech 3 KTM Factory Racing 1:59.348 +1.217 35 24 MORBIDELLI, Monster Energy Yamaha 1:59.365 +1.234 38 25 BINDER, Darryn WithU Yamaha RNF 1:59.857 +1.726 ...