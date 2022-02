(Di domenica 6 febbraio 2022) Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "In questi giorni sentivo: 'Difuori dal partito'. La lettera di dimissioni dal comitato di garanzia di ieri dimostra chee che non ci". Così Vincenzoa In mezz'ora in Più. "Non è il problema singolo della persona, Dicon tanti di noi rappresenta storie che hanno dato credibilità e forza al M5S. Sarebbe assurdi pensare di andare alle elezioni del 2023 privandoci di pezzi di storia del Movimento".

lvoir : RT @sarasarli: #mezzorainpiu #Spadafora un altro che da settimane con la scusa di presentare il suo libro fa il giro delle 7 chiese a terre… - JPaciacia : RT @sarasarli: #mezzorainpiu #Spadafora un altro che da settimane con la scusa di presentare il suo libro fa il giro delle 7 chiese a terre… - TV7Benevento : M5S: Spadafora, 'non se sarà un congresso ma serve momento di chiarimento' - - TV7Benevento : **M5S: Spadafora, 'Di Maio resta e non ci sono scissioni'** - - GiuseppeC1957 : Il #m5s è stato da subito il nulla, fuffa, aria fritta. ma di cosa vuoi meravigliate adesso? #Spadafora #mezzorainpiu -

Ultime Notizie dalla rete : **M5S Spadafora

E avanza l'idea di rivedere la cabina di regia Referendum tra i giudici, bocciato il sorteggio per eleggere il futuro Csm: "Non cerchi la scissione, Conte chieda l'aiuto di Luigi" ...Il presidente, Giuseppe Conte, è tornato a chiedere un chiarimento davanti agli iscritti con il ... come Luigi', ha commentato l'ex ministro Vincenzo. Lo scontro Conte - Di Maio, ha ...Non mi meraviglia, non è la prima volta che fa un passo indietro per il bene delle comunità M5S". Così Vincenzo Spadafora a In mezz'ora in Più. "Se oggi noi vogliamo fare una sorta di congresso - non ...Gentiloni e Spadafora tra gli ospiti di Annunziata e Di Bella. Il governo alla prova delle riforme necessarie per accedere ai fondi del Recovery Plan; la dialettica interna al M5S; le conseguenze ...