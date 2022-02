La Sposa non va in onda, Serena Rossi e la sua Maria torneranno con nuovi episodi? (Di domenica 6 febbraio 2022) La Sposa non va in onda oggi, 6 febbraio, e farà lo stesso anche le domeniche che verranno visto che si è conclusa la scorsa settimana. Serena Rossi attualmente è impegnata sul set di Mina Settembre 2 e la sua Maria è finita in panchina dopo aver irretito il pubblico di Rai1 e aver portato a casa ascolti record. Serena Rossi e Giorgio Marchesi hanno fatto davvero un ottimo lavorando raccontando il dolore, la rinascita e la gioia di Italo e Maria fino a quando lo sconvolgente finale ha rovinato tutto. Maria ha preso in mano le redini dei possedimenti dei Bassi dando vita alla cooperativa come lo stesso Italo avrebbe voluto ma quest’ultimo è morto per salvare il suo amato figlio lasciando solo lui, la moglie e il bambino che portava ... Leggi su optimagazine (Di domenica 6 febbraio 2022) Lanon va inoggi, 6 febbraio, e farà lo stesso anche le domeniche che verranno visto che si è conclusa la scorsa settimana.attualmente è impegnata sul set di Mina Settembre 2 e la suaè finita in panchina dopo aver irretito il pubblico di Rai1 e aver portato a casa ascolti record.e Giorgio Marchesi hanno fatto davvero un ottimo lavorando raccontando il dolore, la rinascita e la gioia di Italo efino a quando lo sconvolgente finale ha rovinato tutto.ha preso in mano le redini dei possedimenti dei Bassi dando vita alla cooperativa come lo stesso Italo avrebbe voluto ma quest’ultimo è morto per salvare il suo amato figlio lasciando solo lui, la moglie e il bambino che portava ...

