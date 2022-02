Isis | dopo la morte del leader possibile un conflitto per la successione E rappresaglie contro obiettivi occidentali per attirare reclute

(Di domenica 6 febbraio 2022) In modalità simili rispetto a quanto occorso al suo predecessore Abu Bakr Al Baghdadi, e a non più di 20 km da dove anche quest’ultimo era stato eliminato dalle truppe americane, il quarantacinquenne Abu Ibrahim al Hashemi al Quraishi –dell’dal 2019 – ha perso la vita giovedì nel nordovest della Siria. Al Quraishi si è fatto detonare, portando con se una serie di membri della sua famiglia – inclusi dei bambini, un suo “assistente” e sua moglie, secondo Washington, mentre secondo i soccorritori siriani il bilancio è di 13 vittime, di cui 4 donne e 6 bambini -,essere stato circondato dalle forze speciali statunitensi, all’interno di un palazzo a tre piani nei pressi di Atmeh, nella Siria nord occidentale, non lontano dal confine turco. Nel momento della sua eliminazione si trovava in un’area della Siria nota per ...

