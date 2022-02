Irama svela a chi è dedicata la sua canzone Ovunque Sarai

Advertising

gravitazeroeu : RT @gravitazeroeu: Sanremo 2022: l’intelligenza artificiale svela i 'sentiment' del pubblico #DrusillaFoer #Amadeus #Mahmood #Blanco #Achil… - scienzaemedia : RT @gravitazeroeu: Sanremo 2022: l’intelligenza artificiale svela i 'sentiment' del pubblico #DrusillaFoer #Amadeus #Mahmood #Blanco #Achil… - gravitazeroeu : Sanremo 2022: l’intelligenza artificiale svela i 'sentiment' del pubblico #DrusillaFoer #Amadeus #Mahmood #Blanco… -

Ultime Notizie dalla rete : Irama svela

...Sei tu Dargen D'Amico Dove si balla Sabrina Ferilli in un non monologo Elisa " O forse sei tu... E il conduttore: " È stato mio figlio a suggerirmi il suo nome . Mi ha detto: "Me lo chiedono ...Poi la Ferilliil retroscena sulla sua presenza: "È stato il figlio di Amadeus a suggerire il ...12. Michele Bravi 13. La Rappresentante di Lista 14. Emma 15. Mahmood e Blanco 16. Highsnob ...Ed ha svelato chi è la destinataria di queste emozionanti parole. Leggi anche –> Irama a Sanremo 2022, arriva il gesto di Giulia De Lellis: avete visto cosa ha fatto? Attraverso un’Instagram Stories ...In esclusiva per Diregiovani alcuni passaggi delle chiacchierate con Irama, La Rappresentante di Lista, Highsnob & Hu ...