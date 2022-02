Il Cagliari corsaro a Bergamo batte l' Atalanta 2-1

(Di domenica 6 febbraio 2022) AGI - Prosegue la maledizione interna per l'di Gian Piero Gasperini. Seconda sconfitta in tre gare di campionato davanti al proprio pubblico, ilpassa a2-1 grazie alla doppietta siglata da Gaston Pereiro. Poche emozioni nella prima frazione, tanto caos nel secondo tempo. Alla fine però fa festa il, alla sua quarta vittoria stagionale. La partita segue un copione scontato, scritto praticamente alla vigilia:in possesso della sfera echiuso a tripla mandata. I padroni di casa impongono il proprio ritmo col palleggio e cercano fraseggi corti per poter aprire varchi: non mancano nemmeno le azioni personali come quella sfoderata da Muriel al 9', ma la fucilata del colombiano termina fuori dallo specchio della porta. La vera occasione ...

Tabellino Atalanta -1 - 2 Marcatori: 5' st, 23' st Pereiro, 19' st Palomino Atalanta: Musso 5; Zappacosta 5.5, Djimsiti 5, Palomino 6, Pezzella 6 (1'st Maehle 6); Koopmeiners 6.5, Freuler ...Nella ripresa arrivano i gol con Gaston Pereiro che porta in vantaggio ilal 50 . Dopo l'espulsione del portiere atalantino Musso per fallo da ultimo l'Atalanta pareggia con Palomino al 64 , ...AGI - Prosegue la maledizione interna per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Seconda sconfitta in tre gare di campionato davanti al proprio pubblico, il Cagliari passa a Bergamo 2-1 grazie alla ...Tra punti d’oro in chiave salvezza per il Cagliari, che oggi nella partita delle 12.30 è andato a vincere 2 a 1 in casa dell’Atalanta (doppietta di Pereiro e rete di Palomino), con gli orobici che ...