I 5 Stelle divisi e quell’ambiguità (Di domenica 6 febbraio 2022) Il botto era nell’aria: Di Maio s’è dimesso dal Comitato di garanzia dei 5 Stelle di cui era presidente. Il passo indietro o di lato (vedremo quale dei due) dell’ex capo politico dei grillini segue il duro scontro post Quirinale con il presidente del Movimento, Conte, e porta in superficie, rendendola trasparente, quella resa dei conti che in questi mesi ha vissuto cicli alterni, restando a metà del guado. Ma il contenzioso si può leggere anche in altro modo, più a largo raggio: il ritrovato percorso comune fra Mattarella e Draghi potrebbe aprire una rifondazione del sistema dei partiti. E infatti questa pazza legislatura, iniziata nel 2018 con la massima estensione del populismo, approda ai titoli di coda in modo assai differente. Il cambio di passo impresso da Mattarella e Draghi ha aiutato a superare il punto più alto della crisi. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 6 febbraio 2022) Il botto era nell’aria: Di Maio s’è dimesso dal Comitato di garanzia dei 5di cui era presidente. Il passo indietro o di lato (vedremo quale dei due) dell’ex capo politico dei grillini segue il duro scontro post Quirinale con il presidente del Movimento, Conte, e porta in superficie, rendendola trasparente, quella resa dei conti che in questi mesi ha vissuto cicli alterni, restando a metà del guado. Ma il contenzioso si può leggere anche in altro modo, più a largo raggio: il ritrovato percorso comune fra Mattarella e Draghi potrebbe aprire una rifondazione del sistema dei partiti. E infatti questa pazza legislatura, iniziata nel 2018 con la massima estensione del populismo, approda ai titoli di coda in modo assai differente. Il cambio di passo impresso da Mattarella e Draghi ha aiutato a superare il punto più alto della crisi.

Advertising

albarello2 : @ritornoalfutur2 Su un totale 628 deputati, divisi per sei gruppi parlamentari, in (ossia il 70 per cento). Di que… - 4n1mo51t1som1n4 : O meglio, “il lager delle stelle”, perché le condizioni erano migliori: lì, si trovavano i prigionieri destinati al… - zuler01 : @DAVIDPARENZO Ha ragione. Fare alleanze per raccattare voti e seggi per poi trovarsi divisi su governo ed elezioni… - giuantvil : RT @LaVeritaWeb: Il deputato: «Pensavo sarebbe saltato fuori Gianni Letta. Sconcertato da chi ha tradito la Casellati: forzisti e Toti. Sin… - Marko_Morandi : RT @LaVeritaWeb: Il deputato: «Pensavo sarebbe saltato fuori Gianni Letta. Sconcertato da chi ha tradito la Casellati: forzisti e Toti. Sin… -