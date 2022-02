(Di domenica 6 febbraio 2022)arriva aIn con la simpatia e la personalità che la contraddistinguono. A dieci anni dalla vittoria a Sanremo, sottolinea di aver vissuto liberamente quest’ultima esperienza, senza un albumspo un progetto particolare. Quello del festival è un richiamo a cui non può non rispondere e l’aver avuto accanto Francesca Michielin è stato un valore aggiunto. Era l’unica ad avere una direttrice d’orchestra donna, ma pernon ci possono essere più distinzioni di genere.In La cantante ha sempre portato avanti le sue idee, anche in tema di parità di genere. Alla domanda di Alba Parietti sulla sua scelta di portare una donna alla direzione dell’orchestra precisa con la solita ...

Ci avete fatto vivere un sogno e noi da qui ripartiamo verso nuovi orizzonti", commentanoe Francesca Michielin dopo la sesta posizione raggiunta nella classifica finale con "Ogni volta ...arriva a Domenica In con la simpatia e la personalità che la contraddistinguono. A dieci anni dalla vittoria a Sanremo , sottolinea di aver vissuto liberamente quest'ultima esperienza, ...Anche l’edizione 2022 del Festival di Sanremo è giunta al termine, e per Emma è arrivato il sesto posto nella classifica generale con il suo brano Ogni volta è così. Accompagnata da una Francesca ...Leggi anche > Emma Marrone a Domenica In: «L’ultimo gin tonic l'ho bevuto alle 7 di mattina» Achille Lauro a Domenica In «Non si sentiva niente, lo dico per le ragazze», spiega il cantante togliendosi ...