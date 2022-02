Domenica In, il suo commosso addio: “Le devo tutto” (Di domenica 6 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Una dedica molto importante e sentita quella della conduttrice Mara Venier avvenuta in diretta durante il programma Domenica In. Ecco che cosa è accaduto. La puntata odierna della trasmissione Domenica In si è aperta con un doveroso e sentito ricordo nei confronti di un noto personaggio recentemente scomparso. Mara Venier ha voluto fare iniziare la Leggi su youmovies (Di domenica 6 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Una dedica molto importante e sentita quella della conduttrice Mara Venier avvenuta in diretta durante il programmaIn. Ecco che cosa è accaduto. La puntata odierna della trasmissioneIn si è aperta con un doveroso e sentito ricordo nei confronti di un noto personaggio recentemente scomparso. Mara Venier ha voluto fare iniziare la

Advertising

fanpage : A Fanpage @GiuliaSalemi93 racconta la sua nuova esperienza a #Sanremo2022 Come sta affrontando questa nuova avvent… - SilPerdichizzi : RT @MorosiSilvia: Il 6 febbraio di 70 anni fa re #GiorgioVI viene trovato morto nel suo letto a Sandringham, la residenza Reale nel Norfolk… - nudacomelaluna : comuque la domenica è una giornata depressiva di suo, ma la domenica post festival di sanremo non si può raccontare - lottologia : Previsione #10elotto5minuti per terno: 18-28-63-73 I suddetti numeri appartengono al gruppo 'Quartine Simmetriche'… - fainformazione : J’Accuse di domenica febbraio 2022 sulla morte accidentale del bambino Ryan: dolore e allegorie Se esistesse il de… -