Ascolti TV | Sabato 5 febbraio 2022. Sanremo chiude in trionfo con 13,4 milioni e il 64.9% (Sanremo Start 13,7 mln – 52.3%). E' la finale più vista dal 2000

Blanco e Mahmood - Sanremo 2022 (foto Instagram Sanremorai) Nella serata di ieri, Sabato 5 febbraio 2022, su Rai1 la finale del 72° Festival di Sanremo, in onda dalle 21:22 alle 1:48 e vinto da Mahmood e Blanco, ha conquistato 13.380.000 spettatori pari al 64.9%% di share (qui gli Ascolti della finale del 2021 – qui gli Ascolti story di tutte le edizioni), preceduto dall'anteprima Sanremo Start dalle 20:52 alle 21:17 a 13.725.000 spettatori e il 52.3%. Nel dettaglio, la prima parte dalle 21:22 alle 23:54 è vista da 15.660.000 spettatori con il 62.05%, mentre la seconda parte dalle ...

