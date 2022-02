A Dubai tra stelle (Sinner e Djoko) e paura dei terroristi: 'Non visitate i monumenti!' (Di domenica 6 febbraio 2022) Con un comunicato diffuso nelle ultime ore l'Atp ha messo in guardia i giocatori e i membri dei team che dovranno recarsi negli Emirati Arabi Uniti per prendere parte al torneo Atp 500 di Dubai, in ... Leggi su gazzetta (Di domenica 6 febbraio 2022) Con un comunicato diffuso nelle ultime ore l'Atp ha messo in guardia i giocatori e i membri dei team che dovranno recarsi negli Emirati Arabi Uniti per prendere parte al torneo Atp 500 di, in ...

Advertising

gualberto2021 : RT @Gazzetta_it: A Dubai tra stelle (Sinner e Djoko) e paura dei terroristi: 'Non visitate i monumenti!' - Gazzetta_it : A Dubai tra stelle (Sinner e Djoko) e paura dei terroristi: 'Non visitate i monumenti!' - holdingontocams : Ciao Mamma sono a Sanremo ?? tra le cose che non mi sarei mai aspettata dì fare nella vita, da Dubai all’Ariston ????… - Massi_Dubai : RT @capuanogio: Tra i significati di #InterMilan c’è anche che le tabelle di quelli sicuri che il #Milan avrebbe perso, e da qui sarebbe st… - namacissi : ma in che senso il collegamento con dubai? e poi perché tra tananai e giovanni truppi? -