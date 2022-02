Tutta la forza dei genitori single (Di sabato 5 febbraio 2022) Il fotografo Jonathan Donovan ha fatto una serie di ritratti di genitori single a Londra. Ognuno racconta un modo diverso di affrontare la vita da solo con i figlio Leggi su vanityfair (Di sabato 5 febbraio 2022) Il fotografo Jonathan Donovan ha fatto una serie di ritratti dia Londra. Ognuno racconta un modo diverso di affrontare la vita da solo con i figlio

Tutta la forza dei genitori single Forza, resilienza e amore. Questo ha trovato il fotografo Jonathan ... Per me funziona così. Prendo io tutte le decisioni nel bene e nel male. La solitudine a volte ha il sopravvento e con lei ...

