Tabellone Atp Dallas 2022: Fritz guida il seeding, Seppi unico azzurro al via (Di sabato 5 febbraio 2022) Il Tabellone principale dell’Atp 250 di Dallas 2022, evento sul cemento americano di scena da lunedì 7 domenica 13 febbraio. Sarà lo statunitense Taylor Fritz a guidare il seeding, seguito da ben tre connazionali, ovvero Opelka, Isner e Brooksby. Un solo italiano figura nell’entry list, ovvero Andreas Seppi. Di seguito tutti gli accoppiamenti. Tabellone ATP Dallas 2022 (1) Fritz bye Otte vs (WC) Sock Q vs Gojowczyk Sandgren vs (7) Giron (4) Brooksby bye Altmaier vs Seppi Lopez vs Thompson Millman vs (8) Nakashima (6) Cressy vs Q Q vs (WC) Chakravarthi Anderson vs Querrey (3) Isner bye (5) Mannarino vs Johnson (WC) Krueger vs Nishioka Q vs Kudla (2) Opelka bye SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 5 febbraio 2022) Ilprincipale dell’Atp 250 di, evento sul cemento americano di scena da lunedì 7 domenica 13 febbraio. Sarà lo statunitense Taylorre il, seguito da ben tre connazionali, ovvero Opelka, Isner e Brooksby. Un solo italiano figura nell’entry list, ovvero Andreas. Di seguito tutti gli accoppiamenti.ATP(1)bye Otte vs (WC) Sock Q vs Gojowczyk Sandgren vs (7) Giron (4) Brooksby bye Altmaier vsLopez vs Thompson Millman vs (8) Nakashima (6) Cressy vs Q Q vs (WC) Chakravarthi Anderson vs Querrey (3) Isner bye (5) Mannarino vs Johnson (WC) Krueger vs Nishioka Q vs Kudla (2) Opelka bye SportFace.

