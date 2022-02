Advertising

cjmimun : Spesa carburanti, per automobilisti +45,4 miliardi dal 2002 - fisco24_info : Spesa carburanti per automobilisti +45,4 mld dal 2002: Consumerismo-Alma Laboris, allo Stato 20 miliardi in piu' - iconanews : Spesa carburanti per automobilisti +45,4 mld dal 2002 - criflower : Leggo con grande dispiacere il tweet dell’amico Luigi. Credo che ormai siano finiti i soldi. Tra gli aumenti genera… - Assoutenti : E mentre il Governo #Draghi aspetta, gli incrementi dei #carburanti producono un doppio danno a #famiglie e… -

Ultime Notizie dalla rete : Spesa carburanti

Agenzia ANSA

...1%, determinando un aggravio diper le tasche degli automobilisti pari a complessivi 45,4 ... che ha messo a confronto i prezzi deitra il 2002 ed oggi, analizzando in modo dettagliato ...Il rincaro medio delleenergetica per impresa, secondo un indagine a cui hanno partecipato ... nonostante i rincari deie gli incentivi, ad acquistare mezzi elettrici. "La piccola ...In 20 anni il prezzo del gasolio alla pompa è praticamente raddoppiato (+99,4%), mentre i listini della benzina hanno subito una accelerazione dell'81,1%, determinando un aggravio di spesa per le tasc ...Ma oltre agli effetti diretti, il caro energia e carburanti determina rincari indiretti per via ... per una coppia con 1 figlio l'aggravio di spesa è pari a 256 euro, in media per una famiglia la ...