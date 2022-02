“Si sono baciati”. Barù si lascia andare al GF Vip e Soleil Sorge non può crederci (Di sabato 5 febbraio 2022) Il GF Vip 6 torna in onda lunedì 7 febbraio. Il reality show è infatti in pausa durante questa settimana del Festival di Sanremo 2022 ma ciò nonostante, grazie alla diretta h24, i telespettatori non fanno che commentare le vicende nella Casa già spiata d’Italia. E da quando Alfonso Signorini ha salutato i vipponi dando appuntamento alla settimana successiva ne sono successe di cose tra quelle quattro mura. Su Mediaset Extra il pubblico ha per esempio assistito a un forte litigio di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, da settimane ormai coppia fissa. E l’ex corteggiatore di UeD è crollato al punto di provare a uscire dal GF Vip 6. Lo ha rivelato a Soleil Sorge tra le lacrime. Barù, bacio al GF Vip 6 “Io me ne vado comunque – ha intimato Alessandro Basciano – Prima sono andato alla porta ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 5 febbraio 2022) Il GF Vip 6 torna in onda lunedì 7 febbraio. Il reality show è infatti in pausa durante questa settimana del Festival di Sanremo 2022 ma ciò nonostante, grazie alla diretta h24, i telespettatori non fanno che commentare le vicende nella Casa già spiata d’Italia. E da quando Alfonso Signorini ha salutato i vipponi dando appuntamento alla settimana successiva nesuccesse di cose tra quelle quattro mura. Su Mediaset Extra il pubblico ha per esempio assistito a un forte litigio di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, da settimane ormai coppia fissa. E l’ex corteggiatore di UeD è crollato al punto di provare a uscire dal GF Vip 6. Lo ha rivelato atra le lacrime., bacio al GF Vip 6 “Io me ne vado comunque – ha intimato Alessandro Basciano – Primaandato alla porta ...

