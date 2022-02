Short track, Arianna Fontana: “Iniziare così è fantastico, un argento che vale tanto” (Di sabato 5 febbraio 2022) Un inizio folgorante per l’Italia dello Short track in queste Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Gli azzurri hanno infatti ottenuto la prima medaglia dei pattini veloci sull’anello di ghiaccio cinese nella staffetta mista, per la prima volta presente nel programma olimpico. Il quartetto formato da Arianna Fontana, Martina Valcepina, Andrea Cassinelli e da Pietro Sighel ha conquistato un significativo argento, a un’incollatura dalla Cina. Una rimonta pazzesca di Sighel per pochi centesimi non si è tramuta in un metallo di colore diverso, ma la soddisfazione per il secondo posto è molta. Per Fontana, poi, un risultato storico dal momento che con questo podio la valtellinese è diventata l’atleta più medagliata di tutti i tempi a livello olimpico dello Short ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) Un inizio folgorante per l’Italia delloin queste Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Gli azzurri hanno infatti ottenuto la prima medaglia dei pattini veloci sull’anello di ghiaccio cinese nella staffetta mista, per la prima volta presente nel programma olimpico. Il quartetto formato da, Martina Valcepina, Andrea Cassinelli e da Pietro Sighel ha conquistato un significativo, a un’incollatura dalla Cina. Una rimonta pazzesca di Sighel per pochi centesimi non si è tramuta in un metallo di colore diverso, ma la soddisfazione per il secondo posto è molta. Per, poi, un risultato storico dal momento che con questo podio la valtellinese è diventata l’atleta più medagliata di tutti i tempi a livello olimpico dello...

