Sanremo 2022, Maurizio Lastrico a FqMagazine: "Io e Maria Chiara Giannetta fidanzati? C'è qualcosa di particolare e speciale che non ha un nome preciso" (Di sabato 5 febbraio 2022) Un mese e mezzo di lavoro per realizzare quattro minuti di grande spettacolo. Tra i gioiellini di questo Sanremo 2022 da consegnare alle Teche Rai c'è senza dubbio il "Dialogo tra due innamorati", messo in scena dalla co-conduttrice della quarta serata Maria Chiara Giannetta con Maurizio Lastrico durante la serata delle cover. «Sono fierissimo di quello che abbiamo fatto ieri sera», spiega a FqMagazine l'attore, che non rinuncia alla consueta discrezione ma ammette la soddisfazione per il gradimento di pubblico e critica. E risponde anche al gossip sulla presunta storia con la collega, con cui presto tornerà a recitare in Don Matteo 13. Com'è nato il medley che abbiamo visto ieri?È nato due anni fa, per una serie di commistioni. È un gioco che facevamo ...

