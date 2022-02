Sanremo 2022, Amadeus: "Jovanotti e Morandi, regolamento non violato" (Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) - Il duetto tra Jovanotti e Gianni Morandi nella serata cover di Sanremo 2022, la quarta del Festival, non ha violato il regolamento della gara. E la successiva apparizione di Jovanotti sul palco con Amadeus non inficia la competizione. Amadeus replica a chi ha 'letto' nella presenza di Jovanotti un vantaggio indebito per Morandi, con il trionfo della coppia nella serata con un medley di loro repertori. "Piena libertà per gli artisti, su brani e sugli ospiti nella serata delle cover, anche senza doverli annunciare in anticipo, anche all'ultimo momento, come è stato per l'esibizione di Jovanotti al fianco di Gianni Morandi: ognuno può fare come ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) - Il duetto trae Gianninella serata cover di, la quarta del Festival, non haildella gara. E la successiva apparizione disul palco connon inficia la competizione.replica a chi ha 'letto' nella presenza diun vantaggio indebito per, con il trionfo della coppia nella serata con un medley di loro repertori. "Piena libertà per gli artisti, su brani e sugli ospiti nella serata delle cover, anche senza doverli annunciare in anticipo, anche all'ultimo momento, come è stato per l'esibizione dial fianco di Gianni: ognuno può fare come ...

