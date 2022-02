MotoGP, Test Sepang Day1: le Aprilia volano davanti a tutti, quarto Bastianini - News (Di sabato 5 febbraio 2022) Si conclude la prima giornata dei Test di Sepang , importante ai fini della ricerca dei primi valori in campo della stagione 2022. Tante le novità tecniche portate dalle case costruttrici che sono ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di sabato 5 febbraio 2022) Si conclude la prima giornata deidi, importante ai fini della ricerca dei primi valori in campo della stagione 2022. Tante le novità tecniche portate dalle case costruttrici che sono ...

