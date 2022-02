La doppia vita del Sudtirolo

(Di sabato 5 febbraio 2022) Ogni tanto si scopre l’Alto Adige, cioè il. Anche nei giorni scorsi, quando si sono guardate con occhio sbarrato le fiaccolate gremite di nemici del vaccino a Bolzano e Merano, e il protagonismo di No vax sudtirolesi nello stesso capoluogo d’oltreconfine, Innsbruck, mentre il governo austriaco decretava l’obbligo vaccinale. Nel 1983 Sebastiano Vassalli (1941-2015) viaggiò nelper Panorama, e pubblicò due anni dopo per Einaudi un reportage intitolato “Sangue e suolo. Viaggio tra gli italiani trasparenti”. Il libro lasciò sconcertati lettori e lettrici della penisola, messi di fronte a un quadro in cui i cittadini di lingua italiana venivano descritti come immigrati mal tollerati, e ancora più sconcertate lettrici e lettori della provincia autonoma di Bolzano, che si vedevano trasferiti in un paesaggio esotico pressoché coloniale. Al ...

