Grande Fratello Vip, scatta il bacio tra Barù e Delia (Di sabato 5 febbraio 2022) Grande Fratello Vip, scatta il bacio tra Delia Duran e Barù ma l’inquadratura è su Soleil e Gianluca, che si accorge del bacio tra i due… scatta il bacio tra Barù e Delia al Grande Fratello Vip durante la festa in Love Boat. Il momento però non è stato immortalato dalle telecamere, visto che stavano inquadrando Soleil Sorge e Gianluca intenti a ballare. Ad accorgersene è stato proprio Gianluca che lo ha raccontato a Soleil Sorge. “Si sono baciati, si sono baciati, guarda! Il quadro de l’amore libero una prova fatta fare dal Grande Fratello Vip, ndr si è baciato!” avrebbe detto Gianluca a Soleil come riporta Biccy. Soleil però si è ... Leggi su 361magazine (Di sabato 5 febbraio 2022)Vip,iltraDuran ema l’inquadratura è su Soleil e Gianluca, che si accorge deltra i due…iltraalVip durante la festa in Love Boat. Il momento però non è stato immortalato dalle telecamere, visto che stavano inquadrando Soleil Sorge e Gianluca intenti a ballare. Ad accorgersene è stato proprio Gianluca che lo ha raccontato a Soleil Sorge. “Si sono baciati, si sono baciati, guarda! Il quadro de l’amore libero una prova fatta fare dalVip, ndr si è baciato!” avrebbe detto Gianluca a Soleil come riporta Biccy. Soleil però si è ...

Advertising

petergomezblog : Ergastolo ostativo, Di Battista: “Eliminarlo è il più grande regalo alle mafie”. Salvatore Borsellino: “Vanifichiam… - Old_Next_Gen : #Sanremo2022 e io che continuo a chiedermi chi sono molti di quei cantanti tipo chi sono i vip del grande fratello… - TOSADORIDANIELA : RT @MilanUntoldStor: A 18 anni sembra già un adulto. Un ragazzino con il volto segnato dalla non facile infanzia. Una grande passione per… - Petri80908639 : L’Oceania, uno dei paesi in cui è diviso il mondo nel romanzo di George Orwell '1984', è governata da un misterioso… - LiberiElitari : @colellapao Nemmeno. Lo guardavo anni fa (non era migliore - ero diverso io - però era più breve). Attendo finisca… -