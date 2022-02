Derby Inter-Milan, Inzaghi: “Scudetto? C’è anche la Juventus” | VIDEO (Di sabato 5 febbraio 2022) Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, alla vigilia del Derby di Milano tra Inter e Milan di oggi pomeriggio alle ore 18:00, ha parlato in conferenza stampa ad Appiano Gentile. Per lui il campionato non è chiuso: bianconeri ancora in corsa per il... Leggi su pianetamilan (Di sabato 5 febbraio 2022) Simone, tecnico nerazzurro, alla vigilia deldio tradi oggi pomeriggio alle ore 18:00, ha parlato in conferenza stampa ad Appiano Gentile. Per lui il campionato non è chiuso: bianconeri ancora in corsa per il...

Advertising

FBiasin : #Inter, cena pre-#derby in corso ad Appiano con il presidente Zhang, Marotta, Antonello, Ausilio, Baccin e tutti i giocatori. #DerbyMilano - CB_Ignoranza : Intanto Bastoni è già in clima derby. #Inter #DerbyMilano - Inter : ??? | STADIO Sei pronto a ricevere i #DigitalBits? Ecco come fare: ? Scarica il nuovo AstraX wallet ? Vieni allo… - PianetaMilan : Dove vedere il #derby #InterMilan in tv o #diretta #streaming: @SkySport o @DAZN_IT? - #DerbyMilano @acmilan… - Bubu_Inter : Ah oggi c'è il derby? -

Ultime Notizie dalla rete : Derby Inter Probabili formazioni Inter Milan/ Quote, Lautaro titolare con Dzeko? (Serie A) PROBABILI FORMAZIONI INTER MILAN: CHI GIOCA IL DERBY? Le probabili formazioni di Inter Milan ci avvicinano ancor più al momento del derby: a San Siro si gioca per la 24giornata di Serie A 2021 - 2022 e saremo in campo ...

Inter Milan: per Inzaghi vale molto, per Pioli vale tutto ... Inter Milan ci dirà se sarà fuga definitiva nerazzurra o rilancio rossonero Inter Milan vale una consistente porzione di Scudetto. Un Derby della Madonnina attesissimo per quel che potrà raccontarci ...

Inter-Milan, il derby dei tifosi storici: i Templari contro Nuccia La Gazzetta dello Sport Inter-Milan derby scudetto, Un derby scudetto, un Inter-Milan cosi d'alta classifica non si vedeva da anni con le due squadre milanesi in lotta per il titolo. Comanda la squadra di Simone Inzaghi, che è a più 4 su Milan e sul ...

Le Sliding Doors di Giroud: ad un passo dall'Inter, oggi affronta i nerazzurri con il Milan L'attaccante francese è stato vicino ai nerazzurri ad inizio 2020. La scorsa estate invece ha scelto il Milan e oggi punta ad un goal nel derby" Olivier Giroud e l'Inter. Da possibili alleati ad ...

PROBABILI FORMAZIONIMILAN: CHI GIOCA IL? Le probabili formazioni diMilan ci avvicinano ancor più al momento del: a San Siro si gioca per la 24giornata di Serie A 2021 - 2022 e saremo in campo ......Milan ci dirà se sarà fuga definitiva nerazzurra o rilancio rossoneroMilan vale una consistente porzione di Scudetto. Undella Madonnina attesissimo per quel che potrà raccontarci ...Un derby scudetto, un Inter-Milan cosi d'alta classifica non si vedeva da anni con le due squadre milanesi in lotta per il titolo. Comanda la squadra di Simone Inzaghi, che è a più 4 su Milan e sul ...L'attaccante francese è stato vicino ai nerazzurri ad inizio 2020. La scorsa estate invece ha scelto il Milan e oggi punta ad un goal nel derby" Olivier Giroud e l'Inter. Da possibili alleati ad ...