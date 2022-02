Crostata di prugne fresche | la più buona che io abbia mai mangiato!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 5 febbraio 2022) Oggi siamo qui per darvi una ricetta unica, quella delladicon la superficie ricoperta da crumble. Il suo gusto vi conquisterà al primo morso ed è un dolce così buono che potete prepararlo quando attendete ospiti. Di seguito troverete l’elenco degli ingredienti suddivisi nelle varie fasi della preparazione per facilitarvi e il procedimento da seguire per poter servire questa delizia della pasticceria!! Ingredienti per la pasta frolla 1-2 cucchiai di latte 250 gr di farina 00 1/2 bustina di lievito 1 bustina di vanillina 85 gr di burro 1 uovo 80 gr di zucchero Ingredienti per il ripieno 500 gr disnocciolate 30 gr di zucchero di canna marmellata alleq.b. Crumble 100 gr di farina 30 gr di zucchero 50 gr di burro Procedimento Prendete una terrina ...