Choc nel Casertano, giocatore si accascia in campo e muore

Tempo di lettura: < 1 minuto

Caserta – Si è accasciato su un campo da calcio mentre si allenava ed è morto. È accaduto a Sessa Aurunca, nel Casertano: la vittima è un 36enne originario del Ghana, Assare Seare. L'atleta, hanno accertato i poliziotti del Commissariato di Sessa Aurunca, si stava allenando con i compagni della Folgore Maiano, team di Terza Categoria, in vista del match con lo United Castelforte, quando all'improvviso si è accasciato al suolo. I soccorsi sono arrivati ma è stato tutto inutile. Su Facebook, la società in cui militava il 36enne ha espresso il suo cordoglio e il suo dolore. "Dove tutto è iniziato lì ci ha lasciato, in un campo da calcio. Lì al centro da vero mediano… Anche se quel tappeto verde oggi ti è stato crudele – si legge nella nota – è proprio grazie al calcio che ...

