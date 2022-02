(Di sabato 5 febbraio 2022) A senso unico le due semifinali dell’Atp 250 di, durate complessivamente 1h57?. Nessun problema per Alexander, che ha travolto con un sonoro 6-1 6-3 lo svedese Elias Ymer ed ha staccato il pass per l’atto conclusivo del torneo dopo appena 53 minuti di gioco. Il tedesco ne aveva impiegato addirittura due in meno per sconfiggere Mannarino al turno precedente, mentre neppure all’esordio contro McDonald aveva avuto problemi. Sarà dunque lui il favorito in, nonostante dall’altra parte della rete ci sarà un avversario ostico come Aleksandr. Il kazako ha battuto per 6-4 6-2 il serbo Filip Krajinovic, servendo ben 13 aces e conquistando 29 dei 31 punti in cui ha messo la prima in campo. Zero le palle break concesse e 64 i minuti impiegati per raggiungere la prima ...

Advertising

sportface2016 : #Atp #Montpellier 2022: #Zverev sul velluto, in finale sfiderà #Bublik - ATPtennis2002 : RT @FiorinoLuca: Filip Krajinovic ???? e Alexander Bublik ???? si affrontano quest’oggi nella prima semifinale di Montpellier: Entrambi vanno… - Deiana_Luca9 : RT @im_jordanv: ???? | VUOLE IL SUO PRIMO TITOLO! Alexander Bublik giocherà la sua quinta finale ATP (0-4) a Montpellier dopo aver eliminat… - im_jordanv : ???? | VUOLE IL SUO PRIMO TITOLO! Alexander Bublik giocherà la sua quinta finale ATP (0-4) a Montpellier dopo aver… - CaputoItalo : SNL SPORT AND NEWS: ATP 250 Montpellier e Cordoba: I risultati con il ... -

Ultime Notizie dalla rete : Atp Montpellier

LiveTennis.it

Tennis Il minimo indispensabile per Lorenzo Sonego si è rivelato sufficiente con Roberto ... Il secondo test per Alexander Zverev sotto il tetto disi rivela un modesto allenamento ...Alexander Zverev resta in corsa per il titolo a250 per il secondo anno consecutivo senza giocatori francesi in semifinale. Il numero 3 del mondo sfiderà lo svedese Mikael Ymer, mentre il kazako Alexander Bublik incontrerà il serbo ...Nicolas Mahut and Pierre-Hugues Herbert (1), France, def. Jonathan Erlich, Israel, and Edouard Roger-Vasselin (3), France, 5-7, 7-5, 10-8.The German routed Sweden’s Mikael Ymer, 6-1, 6-3 to reach his 28th ATP final. The top seed increased his winning streak against players outside the Top-50 to 21 victories. The German, the 2017 ...