Tripletta di Milik con il Marsiglia | l’esultanza social

(Di sabato 5 febbraio 2022) Dopo un mese di gennaio abbastanza turbolento, anche a causa dell’arrivo adi Cedric Bakambu, Arkadiuszha trovato riscatto stasera. JOIE – FAIR PLAY – 19 ARKADIUSZ KRYSTIANOM FOOTBALL : Marseille vs Angers – Ligue 1 Uber Eats – 16/05/2021 FEP/Panoramic PUBLICATIONxNOTxINxFRAxITAxBELIl centravanti polacco ha infatti disputato una fantastica partita con il suo Olympiquecontro l’Angers. L’ex Napoli ha deciso il match con unanella vittoria per 5-2 dei Blues contro i bianconeri dell’Angers. Unafesteggiata ovviamente suidall’attaccante che aveva bisogno di ritrovare fiducia e scacciare via le critiche. “Riuscite a sentirmi?! Forza OM”

Lodamarco1 : RT @CorSport: Tripletta di Milik, Gerson-Under show: pokerissimo del #Marsiglia ? - AntonioDeconno : Prova di forza del #Marsiglia di Sampaoli. #Milik con una tripletta e #Under illuminano il #Velodrome, grande prova… - zazoomblog : Milik è vivo e lotta e segna una tripletta col Marsiglia - #Milik #lotta #segna #tripletta - Fprime86 : RT @CorSport: Tripletta di Milik, Gerson-Under show: pokerissimo del #Marsiglia ? - Fprime86 : RT @tuttosport: Gerson-Under e tripletta di Milik: il #Marsiglia travolge l'Angers 5-2 ? -

Fra il Marsiglia di Jorge Sampaoli e l'Angers, sul terreno dello stadio Velodrome, finisce 5 - 2: l'ex Napoli,, firma una, un altro gol ciascuno lo mettono a segno gli ex romanisti ...L'ex Napoli Arkadiusztrascina il Marsiglia ai sedicesimi con unaai dilettanti del Cannet Rocheville nel 4 - 1 finale che ha visto anche Luis Henrique andare in gol. Tutto ok anche ...I marsigliesi, sotto 0-2, ribaltano le sorti del match nella ripresa imponendosi per 5-2 trascinati dai vecchi esponenti del campionato di Serie A: show di Milik, autore di una tripletta, e guizzi ...Fra il Marsiglia di Jorge Sampaoli e l'Angers, sul terreno dello stadio Velodrome, finisce 5-2: l'ex attaccante del Napoli, Arek Milik ha firmato una tripletta, un altro gol ciascuno lo mettono a ...