Stroncata da un malore | 63enne trovata senza vita dopo 15 giorni

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti della Polizia Municipale di Cava de’ Tirreni hanno trovato il cadavere di unanella sua abitazione; la donna, secondo la valutazione del medico legale, era morta per unda circa 15. Singolari le circostanze che hanno portato al ritrovamento del corpo: in corso Principe Amedeo si era resa necessaria la rimozione di una Fiat 127 per consentire le attività del cantiere dei lavori per la realizzazione di un parco urbano. Dai primi accertamenti è emerso che l’auto era di proprietà della donna. Tutti i tentativi di rintracciarla, però, erano risultati vani. A quel punto gli agenti hanno raggiunto l’abitazione di via Quaranta ma non sono riusciti a mettersi in contatto con la, nubile eparenti. I vicini di casa hanno raccontato di ...