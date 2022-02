Sanremo-Gialappa’s Band: un errore fare il monologo di Drusilla alle 2 di notte (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tutte le sere la Gialappa’s Band commenta Sanremo su Twitch Ieri sera la prima delle tre maratone festivaliere con tutti i 25 cantanti in scena. Nello studio di registrazione del maestro Vittorio Cosma, la Gialappa’s Band come sempre ha commentato Sanremo sul loro canale Twitch, che sta registrando numeri da rete tv generalista. Questi gli ospiti che sono intervenuti, oltre ai Gialappi, il padrone di casa Cosma, Micol Azzurro e il pupazzo moralizzatore Dissocillo: Eugenio Finardi, il Mago Forest, Fabrizio Biggio, la Iena Mary Sarnataro, la giornalista Greta Mauro e Riccardo Onori, autore insieme a Jovanotti del brando in gara cantato da Gianni Morandi. Come sempre c’era anche TvZoom, che ha registrato le battute migliori della serata, anzi, le più belle che si possono pubblicare, che ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tutte le sere lacommentasu Twitch Ieri sera la prima delle tre maratone festivaliere con tutti i 25 cantanti in scena. Nello studio di registrazione del maestro Vittorio Cosma, lacome sempre ha commentatosul loro canale Twitch, che sta registrando numeri da rete tv generalista. Questi gli ospiti che sono intervenuti, oltre ai Gialappi, il padrone di casa Cosma, Micol Azzurro e il pupazzo moralizzatore Dissocillo: Eugenio Finardi, il Mago Forest, Fabrizio Biggio, la Iena Mary Sarnataro, la giornalista Greta Mauro e Riccardo Onori, autore insieme a Jovanotti del brando in gara cantato da Gianni Morandi. Come sempre c’era anche TvZoom, che ha registrato le battute migliori della serata, anzi, le più belle che si possono pubblicare, che ...

