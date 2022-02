Sanremo 2022 | che fine ha fatto Beppe Vessicchio?

Advertising

SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - SanremoRai : ?? @IRAMAPLUME ?? #OvunqueSarai L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : “Ogni volta è così Ogni volta è normale Non c’è niente da dire Niente da fare” L’esibizione integrale è su RaiPlay… - emabrue : Sanremo 2022, buona anche la terza con Amadeus e Foer - gianlu_79 : RT @Raiofficialnews: ?? La conferenza stampa di #Sanremo2022 ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

Ma "Gianluca Gori avrebbe meritato di svestire i panni di Drusilla almeno nel finale" Il monologo di Drusilla Foer sul palco dimeritava "un orario migliore", ma allo stesso modo "Gianluca Gori avrebbe meritato almeno di poter salutare il pubblico svestendo i panni femminili". Così Mario Adinolfi , presidente ...... Tananai e Iva Zanicchi, professionisti delle quote Quorum matto / 1: Amadeus il democristiano "Checco Zalone percerca parrocchiani di Capurso", ma è uno scherzo del prete. "Siamo stupiti ...Orietta Berti si dimostra una grande protagonista di Sanremo 2022, senza neanche essere in gara. Inviata speciale del Festival dalla nave Costa Toscana assieme a Fabio Rovazzi, la cantante ...Sul palco di Sanremo, per la prima volta, canta un medley di brani. Salta da una parte all'altra, arriva vicino al pubblico sulle poltroncine ed ecco il fuori programma: una rovinosa caduta. Non la ...