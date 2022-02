Salto con gli sci femminile | Olimpiadi | programma 5 febbraio | orari | tv | streaming | italiane in gara

Leggi su oasport

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Domani, sabato 5, andranno in scena i primi eventi da medaglia ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Tra questi ci sarà anche laindividuale dicon gli scisu trampolino piccolo, ina Zhangjiakou a partire dalle ore 11.45 del mattino italiano (le 18.45 locali). Assente la grande favorita austriaca Marita Kramer (dominatrice della stagione e leader in Coppa del Mondo) causa Covid, il pronostico diventa improvvisamente incerto con almeno tre-quattro atlete in lizza per succedere nell’albo d’oro alla norvegese Maren Lundby. L’Italia sarà rappresentata dalla sola Jessica Malsiner, in grande difficoltà sinora quest’inverno (mai in zona punti nel circuito maggiore) dopo aver ottenuto un notevole 15° posto nella competizione su Normal Hill ai Mondiali di ...