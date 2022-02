Roma, rinnovo Veretout: giallorossi perplessi, richiesta troppo alta (Di venerdì 4 febbraio 2022) La Roma lavora al rinnovo di Veretout, ma la richiesta del francese avrebbe spiazzato la dirigenza Tra i rinnovi spinosi in casa Roma, c’è anche quello riguardante Jordan Veretout. Il contratto del francese scade nel 2024, ma i giallorossi vogliono anticipare i tempi. Ci sarebbe però distanza tra le parti. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, la richiesta da 3,5 milioni a stagione rispetto ai 2,7 che il centrocampista percepisce attualmente avrebbe spiazzato la dirigenza capitolina. Resta così aperta anche l’ipotesi di un addio di Veretout in estate. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Lalavora aldi, ma ladel francese avrebbe spiazzato la dirigenza Tra i rinnovi spinosi in casa, c’è anche quello riguardante Jordan. Il contratto del francese scade nel 2024, ma ivogliono anticipare i tempi. Ci sarebbe però distanza tra le parti. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, lada 3,5 milioni a stagione rispetto ai 2,7 che il centrocampista percepisce attualmente avrebbe spiazzato la dirigenza capitolina. Resta così aperta anche l’ipotesi di un addio diin estate. L'articolo proviene da Calcio News 24.

