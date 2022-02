Olimpiadi: Sci, Vlhova pronta alla sfida con la Shiffrin 'sono in forma e mi sento forte' (Di venerdì 4 febbraio 2022) Pechino, 4 feb. (Adnkronos) - La slovacca Petra Vlhova ha spesso suonato il secondo violino rispetto alla star dello sci statunitense Mikaela Shiffrin, ma è pronta a diventare la migliore al mondo ai Giochi Olimpici di Pechino. "Il motivo è che ora sono mentalmente equilibrata al 100%", ha detto Vlhova sulla catena montuosa di Yanqing. "Questa era l'unica cosa che mi mancava prima di diventare davvero la migliore. La stagione fino ad ora è andata molto bene per me, quindi sono di ottimo umore mentale e anche in forma fisica, e completamente concentrata per le competizioni olimpiche. Mi sento davvero forte". La Shiffrin vanta due ori olimpici, sei titoli mondiali e tre Mondiali assoluti. Ma la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) Pechino, 4 feb. (Adnkronos) - La slovacca Petraha spesso suonato il secondo violino rispettostar dello sci statunitense Mikaela, ma èa diventare la migliore al mondo ai Giochi Olimpici di Pechino. "Il motivo è che oramentalmente equilibrata al 100%", ha dettosulla catena montuosa di Yanqing. "Questa era l'unica cosa che mi mancava prima di diventare davvero la migliore. La stagione fino ad ora è andata molto bene per me, quindidi ottimo umore mentale e anche infisica, e completamente concentrata per le competizioni olimpiche. Midavvero". Lavanta due ori olimpici, sei titoli mondiali e tre Mondiali assoluti. Ma la ...

Advertising

TV7Benevento : Olimpiadi: Sci, Vlhova pronta alla sfida con la Shiffrin 'sono in forma e mi sento forte' - - 888sportquiz : Anche le Olimpiadi Invernali di @Beijing2022 sulla nostra app ? Ma dove trovate un’altra app come #888sportquiz??… - USCGFlorence : RT @AmbasciataUSA: ???? Con l'apertura delle Olimpiadi invernali, gli Stati Uniti fanno un grande in bocca al lupo a tutto il @TeamUSA! Tra… - FedericaTorti : RT @cinese_turismo: A Beijing 2022….le Olimpiadi sono alle porte!!! Appuntamento speciale oggi con Federica Torti che ci parla di sci alpin… - USAnelSud : ???? Con l'apertura delle Olimpiadi invernali, gli Stati Uniti fanno un grande in bocca al lupo a tutto il @TeamUSA!… -