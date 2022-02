Novità tagli di capelli e tonalità inverno 2022, il bob anni '70 e il castano scuro di Anna Dello Russo (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il taglio capelli più di tendenza in questo inverno 2022 è senza nessun dubbio il bob anni '70. L'hairstyle in questione è perfetto per avere uno stile femminile e romantico allo stesso tempo, quindi è subito da prendere in considerazione. Novità tagli capelli inverno 2022 Il bob anni '70 ha due caratteristiche: la lunghezza che arriva alla mascella e la frangia a tendina che mette in evidenza lo sguardo. Quest'ultima risulta essere lunga e molto sfilata. La curtain bangs può essere abbinata a dei volti ovali, per rendere magnetico lo sguardo ed enfatizzare la zona degli zigomi. Invece la lunghezza del bob anni '70 può essere scelta in alcuni varianti. Ad esempio se il caschetto è ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ilpiù di tendenza in questoè senza nessun dubbio il bob'70. L'hairstyle in questione è perfetto per avere uno stile femminile e romantico allo stesso tempo, quindi è subito da prendere in considerazione.Il bob'70 ha due caratteristiche: la lunghezza che arriva alla mascella e la frangia a tendina che mette in evidenza lo sguardo. Quest'ultima risulta essere lunga e molto sfilata. La curtain bangs può essere abbinata a dei volti ovali, per rendere magnetico lo sguardo ed enfatizzare la zona degli zigomi. Invece la lunghezza del bob'70 può essere scelta in alcuni varianti. Ad esempio se il caschetto è ...

